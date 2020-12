Manchester United : Cavani bientôt prolongé ?

« Cavani est tellement méticuleux et professionnel »

Arrivé de l'autre côté de la Manche le 5 octobre dernier, en tant que joueur libre, Edinson Cavani est en train de doucement faire son trou à Manchester United. Depuis qu'il a posé ses bagages chez les Red Devils, l'Uruguay a participé à 13 matchs pour un total de quatre buts et deux passes décisives. Pour le moment, l'ancien Parisien a plutôt un rôle de remplaçant, mais son entraîneur ne tarit pas d'éloges sur son avant-centre. En conférence de presse avant de recevoir Wolverhampton (ce mardi, 21h), Ole Gunnar Solskjaer s'est penché sur le cas de son attaquant, encore décisif contre Leicester samedi dernier (2-2). Edinson Cavani, qui s'est engagé pour une saison et une en option aurait, selon plusieurs médias britanniques, convaincu ses dirigeants d'activer sa prolongation de contrat. « Il a eu un grand impact et je lui fais confiance », a répondu le Norvégien. De quoi le faire jouer davantage, lui qui ne compte que 502 minutes ? « C’est indiscutablement un titulaire, reprend Solskjaer. Vous ne classez pas un joueur de cette qualité autrement. Il commencera probablement plus de matchs sur le terrain que sur le banc. »Lors de cette conférence de presse, Solskjaer a également avoué que Cavani lui avait demandé la possibilité de porter le numéro 7 au sein de l'équipe. Ce chiffre est bien sûr légendaire chez les Red Devils au regard de ceux qui l'ont porté par le passé comme Éric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo. « C'est la première chose qu'il m'a demandée, s'il pouvait porter le numéro 7, et quand j'ai discuté avec lui, par rapport à ce que j'avais vu de lui avant, je n'ai eu aucun doute, a souligné le Norvégien. Il est tellement méticuleux et professionnel. On comprend mieux en le voyant pourquoi il a eu la carrière qu'il a eue. À son âge (33 ans), il est toujours l'un des joueurs les plus en forme que nous ayons. »