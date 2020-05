Manchester United : Bruno Fernandes évoque son idole Andres Iniesta

Très en forme avant l'arrêt de la Premier League avec Manchester United, Bruno Fernandes a déclaré sa flamme à Andres Iniesta. Pour celui qui a rejoint les Red Devils en janvier dernier, l'ancien joueur du Barça aurait mérité de remporter le Ballon d'Or. "Le joueur que j'aimais regarder et suivre était Iniesta, car Iniesta est un mélange entre un n°8 et un n°10", a déclaré Fernandes lors d'une session de questions / réponses sur le site officiel de Manchester United.

"Un mélange entre un 8 et un 10"

"Je pense qu'Iniesta était l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour moi, c'était incroyable qu'il ait terminé sa carrière sans avoir remporté le Ballon d'Or. Avec tout ce qu'il a gagné, j'ai du mal à comprendre!" Fernandes a été convié à décrire son propre style sur le terrain en seul mot : ''Guerrier," a répondu le joueur portugais : "Parce que, pour moi, chaque match est une bataille."



