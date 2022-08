Manchester United : Aubameyang comme recrue providentielle ?

Chelsea a été en contact avec Pierre-Emerick Aubameyang au sujet d'un potentiel transfert pour le réunir avec son ancien manager Thomas Tuchel. Cependant, selon Mundo Deportivo, le Gabonais a refusé cette offre pour le moment. Le quotidien catalan fait référence à un rapport du Sun qui affirme que le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a demandé au club de suivre l'actuel joueur du FC Barcelone.

Manchester United a du pain sur la planche

L'attaquant se sent bien en Catalogne et il faudra un effort considérable pour le convaincre de quitter les Blaugrana, même si l'opportunité d'être titulaire doit être l'argument principal. Le FC Barcelone est prêt à le laisser partir si l'offre est bonne, car cela l'aiderait à financer ses autres projets de transfert. Il semble peu probable que si Chelsea, avec l'attrait de Londres et de son ancien manager Tuchel, ne parvienne pas à convaincre Aubameyang, que Manchester United y parvienne. Les footballeurs semblent généralement plus réticents à s'installer dans le nord de l'Angleterre et United est confronté à une sérieuse reconstruction sans Ligue des Champions.