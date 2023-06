Manchester City : vers un départ de Kyle Walker cet été ?

Kyle Walker sur le départ du côté de Manchester City ? Le défenseur latéral des Skyblues, tout juste vainqueur avec son club de la première Ligue des Champions de l'histoire de City, pourrait bien s'en aller lors de ce mercato estival. L'international anglais, qui a gagné la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions avec City cette saison, pourrait décider de quitter les Cityzens après six saisons à Manchester. D'après des informations de The Athletic, le joueur de 33 ans aurait notamment été touché par sa non titularisation en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Le latéral, arrivé en provenance de Tottenham en 2017, n'aurait pas été satisfait de son temps de jeu cette saison et il aurait peu goûté d'être mis sur le banc lors de la finale de la C1.

Walker sur le départ ?

Cette saison, Walker a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City, dont 27 en tant que titulaire. Il arrive en fin de contrat dans un an et il pourrait être une bonne affaire pour un club capable de payer son salaire conséquent. Manchester City va donc devoir renforcer son couloir droit, alors que Joao Cancelo n'est pas très enthousiaste à l'idée d'un retour à City, lui qui a été prêté au Bayern Munich en deuxième partie de saison. Avec seulement Rico Lewis, âgé de 18 ans et qui impressionne déjà Guardiola, les dirigeants de City savent qu'ils vont devoir se renforcer à ce poste, surtout si Walker s'en va cet été.