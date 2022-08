Sergio Gomez ne devrait pas être trop dépaysé en Premier League. La presse britannique annonce jeudi un accord entre Manchester City et Anderlecht au sujet du latéral gauche formé au FC Barcelone, où il est arrivé à l'âge de 10 ans. Sous les ordres de Pep Guardiola, grand adepte de la philosophie catalane et ancien entraîneur à succès des Blaugrana, l'Espagnol de 21 ans ne sera effectivement pas déboussolé.

Prêté dans la foulée ?

Il n'est pas garanti toutefois que le défenseur évolue dans l'équipe première des Cityzens, soulignent les médias anglais. Sergio Gomez, pourrait être prêté afin de bénéficier de temps de jeu. Le transfert de l'international espagnol U21, arrivé dans la région de Bruxelles-capitale il y a un an en provenance du Borussia Dortmund, est estimé à 13 millions d'euros. Après le départ d'Aleksandr Zinchenko à Arsenal, Manchester City continuerait de chercher une doublure à Joao Cancelo au poste de latéral gauche.