Manchester City remporte la League Cup face à Aston Villa

Après avoir montré à l'Europe qu'il était un prétendant à la victoire finale en C1 après sa performance à Madrid, Manchester City revenait aux affaires courantes. Avec cette finale de Carabao Cup disputée contre Aston Villa ce dimanche. Et les Citizens, dominateurs, ont ouvert le score dès la 20e minute. Rodri alimentait Phil Foden sur la droite, dont la remise dans l'axe parvenait Kun Agüero. Plus rapide que Mings, l'Argentin trompait Nyland sur la gauche. 1-0. 10 minutes plus tard, un corner de Gündogan permettait à Rodri de doubler la mise à la demi-heure de jeu.

Mais Aston Villa ne voulait pas jouer le rôle de victime expiatoire dans cette finale. La tête plongeante de Samatta sur un centre d'El Ghazi permettait aux Villans de revenir dans le match (41e). La très nette domination des hommes de Guardiola se poursuivait cependant dans le second acte. La volée du pied droit de Sergio Agüero passait au ras du poteau de Nyland (80e). Tandis que la frappe pied droit de Sterling filait au dessus (86e). Mais le Mancunien le plus brillant de la seconde période était Claudio Bravo. Son arrêt détournait le cuir sur son montant suite à une tête d'Engels en fin de match. 2-1, score final. Manchester City s'offre donc un premier trophée cette saison. Peut-être pas le dernier...