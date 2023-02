Manchester City : Pep Guardiola explique le départ de Joao Cancelo au Bayern

Manchester City est l'une des équipes les plus attractives au monde depuis de nombreuses années maintenant. Son effectif incroyable en est évidemment l'une des explications, mais la faculté de renouvellement de son entraîneur, Pep Guardiola, n'en est pas moins une. Après une période compliquée entre fin 2022 et début 2023, le Catalan a su se réinventer pour trouver des solutions adaptées aux problèmes de son effectif. Ceci a impliqué de titulariser Nathan Aké sur la gauche de la défense citizen et Rico Lewis à droite. Tout ceci au détriment de joueurs comme Kyle Walker et Joao Cancelo.

En prêt au Bayern

De ce fait, le Portugais de 28 ans, Joao Cancelo, a quitté le club anglais en toute fin de mercato afin de s'engager au Bayern Munich qu'il a rejoint en prêt. Pep Guardiola a expliqué en conférence de presse les raisons de ce départ soudain et inattendu.

"Je lui souhaite le meilleur pour les quatre prochains mois. Et je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Il a été une figure incroyable lors des deux titres de Premier League que nous avons remportés. Après la Coupe du monde, nous avons fait une nouvelle pré-saison et nous avons décidé de jouer selon des schémas différents. J’ai aimé ce que j’ai vu et j'ai donc donné plus de temps de jeu à d’autres joueurs. Sa personnalité fait qu’il aime jouer et qu’il s'entraîne du mieux possible. Mais il jouait peu, alors qu’il a été l’un des joueurs qui a disputé le plus de minutes au cours des dernières années. Il a besoin de jouer pour être heureux et nous avons décidé de le laisser aller à Munich"