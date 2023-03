Manchester City : Pep Guardiola en dit plus sur la blessure d’Erling Haaland

Jouera ou jouera pas ? Manchester City n’est toujours pas fixé sur la condition physique d’Erling Haaland à moins de 24h de la réception de Liverpool (samedi, 13h). Le buteur norvégien est blessé aux adducteurs depuis mi-mars. Une blessure qui l’a empêché de jouer avec la Norvège lors de la trêve internationale. En conférence de presse, Pep Guardiola a révélé le protocole médical autour de sa star.

"Il se sent bien mais nous verrons ce qu'il se passera"

"Erling Haaland est en convalescence. Demain, nous aurons la dernière séance d'entraînement, à 16 heures, nous verrons comment il se sent et, à la fin, les médecins décideront. Hier, j'ai parlé avec lui. Il se sent bien mais nous verrons ce qu'il se passera". De plus, l’entraîneur de Manchester City a minoré une éventuelle absence du joueur âgé de 22 ans contre les Reds. "Il a marqué un nombre incroyable de buts mais, dans le passé, nous avons toujours marqué beaucoup. Nous étions une équipe et depuis que nous sommes ici, j'ai eu le sentiment qu'avec Roberto Mancini et Pellegrini, Manchester City était toujours une équipe qui marquait beaucoup de buts au cours de la saison avec des joueurs différents, des attaquants différents, des styles de jeu différents. C'est donc ce que je veux essayer de faire jusqu'à la fin de la saison".