Tombé ce vendredi à Wolverhampton (3-2), Manchester City est désormais à 14 longueurs du leader Liverpool, qui dispose d'ailleurs d'un match en moins. Pour Pep Guardiola, il faut oublier la course au titre. Le manager citizien n'a pas accablé Benjamin Mendy, directement impliqué sur le deuxième but des locaux à dix minutes du terme.

It's easy to talk when everything is going well, but it's hard to do when sh*t hits the fan... Big mistake tonight and I owe you my best for your continued support. Time to keep our heads up & keep working to come back at our best level. #comeoncity pic.twitter.com/AeyaNO2ZDV