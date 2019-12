Défaits ce vendredi à Wolverhampton (3-2), les Citizens comptent déjà, qui a d'ailleurs un match en moins. Tombé à Molineux face aux Wolves dans un match à rebondissements , City, réduit à dix tôt dans la partie, ne doit plus penser à la course au titre selon son coach : « Nous devons penser à la prochaine rencontre et au fait de gagner nos matches. C'est irréaliste de penser [à revenir sur Liverpool]. Dans 2 jours, nous avons un autre match (contre Sheffield pour la 20e journée de PL, ndlr) », a regretté le manager citizien au micro de la BBC, évoquant un écart trop important : «Je suis questionné à ce sujet depuis longtemps et la réponse est toujours la même. »