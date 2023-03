Manchester City : La police ouvre une enquête après les images montrant Haaland sur son téléphone au volant

Nouvelle polémique contre Erling Haaland. Fraîchement arrivé cet été à Manchester City, le buteur norvégien enchaîne les buts, mais aussi les critiques sur et en dehors du terrain. La dernière en date a été révélée ce mardi par The Sun. Le journal anglais a montré des photos où on l'aperçoit sur son téléphone au volant.

Absent du rassemblement de la Norvège

Il n'en faudra pas moins à la police anglaise pour ouvrir une enquête contre le joueur. Alors qu'il enchaîne les records en Premier League, Erling Haaland n'a pas pu jouer avec sa sélection lors de la trêve. Blessé en début de rassemblement, il est retourné en Angleterre. Une blessure qui pose des questions aux supporters norvégiens qui lui reprochent de laisser de côté la sélection pour être en forme avec son club. Engagée dans les éliminatoires pour l'Euro 2024, la Norvège n'a gagné qu'un seul point en deux matchs (3-0 contre l'Espagne et 1-1 contre la Géorgie). Prochain rassemblement prévu en juin contre l'Écosse et Chypre.