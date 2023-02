Manchester City : Haaland critiqué par une légende de Liverpool

Erling Haaland est dans une saison incroyable, lui qui est arrivé à Manchester City l'été dernier et qui comptabilise déjà 25 buts en 20 matchs de Premier League. Seulement, l'attaquant des Cityzens n'a pas marqué hier lors du match face à Tottenham et City a perdu 1 but à 0. L'attaquant norvégien de 22 ans a été la cible des critiques de Jamie Carragher, ancien défenseur et légende de Liverpool et qui est aujourd'hui consultant pour Sky Sport News.

Carragher critique Haaland

L'ancien des Reds n'a pas manqué de revenir sur le cas Haaland, pourtant monstrueux avec les Skyblues. Visiblement pas convaincu à 100% par ce transfert, Carragher a expliqué que le "Cyborg" n'y arrive pas lors de tels matchs comme hier, avec ses partenaires ne réussissant pas à le trouver. "Je pense que nous n'avons vu que 60% d'Erling Haaland. Il vient d'un championnat de contre-attaque (la Bundesliga, ndlr). Vous avez vu son rythme effréné là-bas - nous ne le voyons pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui", a confié l'Anglais, poursuivant derrière sur son analyse au sujet de l'arrivée d'Haaland.

"Nous ne voyons pas tout de Haaland. City a marqué le même nombre de buts que la saison dernière. Il en a mis 25 mais City dans l'ensemble a marqué le même nombre. Ils en ont encaissé plus et sont plus faciles à contre-attaquer maintenant. Ils sont une équipe différente - et moins bonne - avec Haaland dans l'équipe. Ce n'est pas sa faute. City ne jouera pas un football sans répit. Ce n'est pas la façon de Pep Guardiola. Ses joueurs n’ont pas l'énergie ou le pouvoir de jouer de cette façon - ils construisent lentement, repoussent l'opposition dans leur surface et jouent à partir de là." Pour Carragher, le Norvégien n'est pas le joueur qu'il fallait à City. Mais difficile de donner tort aux Skyblues vu le rendement du "Cyborg" depuis son arrivée.