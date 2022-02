Manchester City : Guardiola répond aux éloges de Conte

Leader de Premier League avec 9 points d'avance sur Liverpool, et auteur d'un carton face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions (0-5), Manchester City est en pleine confiance. Antonio Conte, le coach de Tottenham, s'est montré conscient du défi à la hauteur de Tottenham qui se présentera samedi face aux Citizens avec le bilan de 3 défaites consécutives en Championnat d'Angleterre. Le technicien italien a expliqué s'attendre à "un match difficile", mais nécessaire dans le processus de progression de son équipe. Il a également adressé des éloges appuyés à l'adresse de Pep Guardiola.

"Dans le football, nous n'avons pas le temps", estime Guardiola

"Je pense que nous parlons du meilleur entraîneur du monde parce qu'il le montre dans de nombreuses équipes, dans de nombreuses situations différentes, qu'il est bon de construire quelque chose d'important et si le club le soutient parce que lorsque vous restez à Barcelone et au Bayern Munich et ensuite à Manchester City, ces clubs ont voulu investir en lui et il a remboursé cette confiance", a glissé Conte, qui a affronté Guardiola durant son premier passage en Premier League. Alors à la tête de Chelsea, le premier avait su conquérir un titre de champion, tandis que le second avait terminé à la troisième place pour sa première année à la tête des Citizens.



Le natif de Santpedor a répondu aux éloges de Conte, estimant ne pas être en course pour le titre honorifique de meilleur entraîneur de la planète football. " Merci beaucoup, je ne le suis pas. J'apprécie. Je dirais que je n'ai pas de mots (à propos de Conte, ndlr). J'apprends beaucoup en regardant ses équipes, les mouvements. Si le club compte sur lui à 100%, il aura du succès. Lors de ma première saison, c'était dur contre lui", a rappelé Guardiola, qui a notamment concédé un revers en décembre 2016 (1-3). Puis il a rappelé l'importance d'une composante trop peu présente dans le football de très haut niveau : "Un entraîneur qui arrive dans la saison, ce n'est pas facile de faire des changements. Avec des matchs tous les trois jours, ce n'est pas facile. Dans le football, nous n'avons pas le temps. Ce club m'a donné du temps et c'est pourquoi je serai toujours reconnaissant".