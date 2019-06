Man Utd: Solskjaer en colère contre Lingard

Après la vidéo postée par Jesse Lingard sur Snapchat, dans laquelle le joueur de United filme l'un de ses amis en train de simuler un acte sexuel avec un oreiller, Ole Gunnar Solskjaer voit rouge. Le coach des Red Devils est bien décidé à passer un savon à son jeune milieu de terrain.

Jesse Lingard n'avait pas prévu de publier cette vidéo, mais suite à une mauvaise manipulation, il l'a donc postée sur Snapchat, comme le rapporte le Dailymail. Une erreur qui devrait valoir une sacrée soufflante à l'international anglais, d'autant que Solskjaer a déjà mis en garde ses joueurs contre ce genre d'utilisation des réseaux sociaux, et ce à plusieurs reprises.

