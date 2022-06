Qu'il semble loin le temps où Anthony Martial débarquait à Manchester United avec l'étiquette de grand espoir du football tricolore. Révélé au sein de l'AS Monaco, l'attaquant avait été transféré à l'été 2015 pour la somme totale de soixante millions d'euros. Sept saisons plus tard, le constat est à l'échec pour le Français qui a peu à peu été poussé sur le banc mancunien et qui a même dû accepter un prêt sur la deuxième partie du dernier exercice pour retrouver un peu de temps de jeu ailleurs. De retour à Old Trafford, Martial a devant lui un avenir toujours aussi flou. Manchester souhaite s'en séparer, mais bien peu nombreux sont les clubs intéressés.



Et d'après le Manchester Evening News, il y aurait tellement peu d'intérêt pour le joueur de vingt-six ans que United serait même déjà convaincu qu'il va devoir le conserver au moins une saison de plus. Un fait que le nouvel entraîneur Erik ten Hag va devoir prendre en compte. En plein travail sur la refonte de son groupe, le Néerlandais a dans l'idée de recruter Antony, actuel attaquant de l'Ajax Amsterdam qu'il avait sous ses ordres cette année. Un concurrent potentiel de plus pour Martial qui a déjà plusieurs joueurs devant lui sur le poste.



Convaincre ou partir



Actuellement rémunéré à hauteur de près de 280 000 euros hebdomadaires, Anthony Martial semble donc plus que jamais dans une impasse. Pourtant, Manchester est prêt à casser les prix. Selon le MEN, les Red Devils pourraient accepter de discuter à partir de 23 M€, soit moins de la moitié du prix d'achat du joueur en 2015. Les deux mois de mercato qui se présentent pourraient peut-être lui offrir l'opportunité d'aller voir ailleurs pour retrouver du temps de jeu. À moins qu'il ne donne satisfaction durant la pré-saison et qu'Erik ten Hag ne décide de compter sur lui pour repartir du bon pied en Premier League.