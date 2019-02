Man Utd : Martial et Lingard pourraient revenir dimanche

Ils avaient passé une sale soirée contre le PSG. Blessés lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, le 12 février dernier à Old Trafford (0-2), Anthony Martial et Jesse Lingard pourraient revenir à la compétition plus tôt que prévu. Les attaquants français et anglais, dont l’indisponibilité avait été estimée à "deux ou trois semaines" selon leur manager Ole Gunnar Solskjaer, seraient pressentis pour intégrer le groupe de Manchester United à l’occasion de la réception de Liverpool, dimanche prochain (27e journée de Premier League), à en croire The Mirror, qui s’appuie sur des sources internes au club du nord de l'Angleterre.