Pascal Gross avait donné l'avantage à Brighton 2-0 avant qu'un but contre son camp d'Alexis Mac Allister ne redonne de l'espoir à United. Le coach mancunien Erik Ten Hag s'est exprimé au terme du match : "C'est définitivement un échec. C'est une vraie déception mais nous devons faire avec. Je savais depuis le début que ce ne serait pas facile, c'est un processus et cela prend du temps mais nous n'avons pas le temps, nous devons gagner des matchs. Nous aurions dû faire mieux."

Un véritable échec pour Ten Hag

"J'ai analysé la situation et la façon dont nous avons donné deux ballons faciles n'était pas nécessaire. Je pense que l'organisation était une grosse erreur. Nous devons analyser et tirer les leçons. Je ne suis pas satisfait, pas du tout heureux parce que nous avons perdu et que ce n'était pas du tout nécessaire. Nous aurions dû mieux faire les choses. Je savais avant que ce n'était pas facile de construire et de développer, cela prend du temps, mais je sais qu'au sommet vous n'avez pas le temps", a-t-il regretté face aux médias.