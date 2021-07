Paul Pogba au PSG ? L'hypothèse prend forme et les rumeurs enflent. Elles enflent tellement que Manchester United a réagi officiellement. Sondé sur le futur du très convoité milieu de terrain, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué la prolongation de contrat proposée par le club à "La Pioche". En fin de bail dans un an, l'ancien joueur de la Juve n'a toujours pas lié son futur à son club actuel de manière claire et rien n'indique qu'il le fera.

Solskjaer calme le jeu

"Des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et ceux du club, a analysé le coach mancunien dans des propos relayés par le média local Manchester Evening News. Tout ce qu'on s'est dit avec Paul, c'est qu'il attendait la saison avec impatience." Pour rappel, ce samedi, Une banderole a été déployée par certains supporters parisiens exhortant le milieu de terrain pourtant très convoité de Manchester Unitd d’écouter sa mère et de rester loin de Paris. « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus !». La suite au prochain épisode.