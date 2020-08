Man City : Une fausse interview de Messi fait le buzz

Lionel Messi fait perdre la tête aux supporters du Barça et aux fans du football du monde entier avec ses velléités de départ du club catalan. Idem pour certains médias... Ainsi, le média argentin La Nacion est allé très loin pour offrir une "exclusivité" à ses auditeurs. "J'ai pris la décision avec ma femme Antonella de quitter le Barça. C'est difficile, mais c'est comme ça. Le cycle est terminé. Je vais parler à Pep pour qu'il organise mon arrivée à City. Le football y est spectaculaire et il est adapté à ce que je souhaite", aurait ainsi confié le natif de Rosario dans un enregistrement diffusé par La Nacion.

La Nacion a fait appel à un imitateur



Or, le père et agent du joueur a réagi et dénoncé un faux. Il s'agirait d'ailleurs de la voix d'un imitateur. "Bonjour La Nacion, ceci est faux. Il n'existe pas de confession de ce genre, il s'agit de l'enregistrement audio d'un imitateur", a tonné Jorge Messi sur le réseau social Instagram. Certains médias n'ont parfois aucun scrupule...