Maltraitance animale : Le geste de Zouma "bête et méchant" selon Le Graët (FFF)

"C'est un acte de maltraitance évidemment choquant", a réagi Le Graët dans une déclaration écrite transmise à l'AFP, au lendemain de la diffusion mardi d'une vidéo où le joueur de West Ham maltraite son chat et qui a scandalisé l'Angleterre. Pris en grippe par les supporters anglais, y compris certains fans de son club, Zouma a été conspué pendant toute la rencontre mardi soir lors d'un match de championnat contre Watford (1-0). "Il a été sifflé par le public hier lors de son match face à Watford et on peut comprendre l'émotion suscitée", a poursuivi Le Graët.

"Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c'est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses; j'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas", conclut le patron de la FFF, sans toutefois évoquer de mesure à son encontre alors que parmi les associations de défense des animaux, la SPA a écrit à la Fédération pour réclamer "une sanction rapide et exemplaire" sur le plan sportif.

Kurt Zouma, âgé de 27 ans, compte 11 sélections avec l'équipe de France et faisait partie du dernier rassemblement des Bleus en novembre. Il figurait aussi dans la liste des joueurs retenus l'été dernier pour l'Euro mais n'a pas disputé le moindre match.