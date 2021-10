Lucien Favre en pole à Newcastle ?

La nouvelle direction du club s'est déjà attelé au dossier concernant le successeur de Steve Bruce, entraîneur (déjà sur le départ) des Magpies.

Du côté de l'Angleterre, les bookmakers se régalent et n'ont pas tardé à lancer les paris concernant le nom du prochain tacticien qui prendra place sur le banc du club. Et le favori est pour l'heure le suisse Lucien Favre (coté à 3/1), passé notamment par l'OGC Nice et le Borussia Dortmund. Le second est Antonio Conté (4/1), libre depuis son départ de l'Inter cet été. Vient ensuite le sélectionneur belge, Roberto Martinez (9/1). Champion d’Écosse la saison passée avec les Glasgow Rangers, Steven Gerrard est également placé (12/1).

En attendant la désignation de celui qui inaugurera l'ère des entraîneurs dirigeants Newcastle sous pavillon saoudien, c'est Graeme Jones, adjoint de Steve Bruce, qui dirigera l'équipe qui affrontera Tottenham le 17 octobre prochain (8e journée de Premier League).