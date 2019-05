Liverpool: Van Dijk élu meilleur joueur de Premier League

Virgil van Dijk avait pu constater sa popularité auprès de ses pairs il y a quelques jours, lorsqu'il avait été élu meilleur footballeur d'Angleterre par les autres joueurs du championnat. Dimanche, à quelques heures du coup d'envoi de l'ultime journée et du match entre Liverpool et Cardiff, le Néerlandais a reçu le trophée de meilleur joueur de la saison 2018-2019 en Premier League de la part de l'association. Un autre joueur des Reds, Sadio Mané, était nommé, ainsi que trois Citizens, Bernardo Silva, Raheem Sterling et Sergio Agüero, et un joueur de Chelsea, Eden Hazard.