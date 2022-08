Le rapport médical n'a pas encore été publié mais il est entendu qu'il manquera les six prochaines semaines d'action. C'est ce que rapporte Mundo Deportivo. Thiago s'est blessé à l'ischio-jambier et devrait manquer les six prochains matchs de l'équipe de Jürgen Klopp, qui affrontera Manchester United, Crystal Palace, Bournemouth, Newcastle United, Everton et les Wolverhampton Wanderers.

Un coup dur pour le joueur

Thiago, qui compte 46 sélections avec la Roja et a marqué deux buts pour son pays, sera frustré par cette nouvelle blessure, car elle va nuire à ses chances de faire partie de la sélection de Luis Enrique pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Le coup d'envoi sera donné en novembre. Depuis son arrivée à Liverpool à l'été 2020 en provenance du Bayern Munich, il a disputé 71 matches avec le club anglais, qu'il a aidé à remporter son premier titre de champion depuis 30 ans lors de sa deuxième saison.