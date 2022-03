Liverpool poursuit sa belle série

La marche en avant de Liverpool en Premier League se poursuit. Ce samedi, les hommes de Jurgen Klopp ont fait honneur à leur rang sur le terrain du 13e au classement, Brighton & Hove Albion. Sans forcer leur talent, ils l’ont emporté 2-0. Une victoire qui leur permet de revenir sur les talons de Manchester City, le leader de la PL.

Un après-midi tranquille pour les Reds

A aucun moment, les Reds n’ont tremblé dans cette partie. Il y a juste eu une tentative du Français Neal Maupay en tout début de match qui aurait pu les inquiéter si elle avait été cadrée (5e). C’était l’une des rares fois Alisson a dû rester vigilant dans cette rencontre, avec aussi un sauvetage à la 89e devant Danny Welbeck. Autrement, ce fut une balade de santé pour le portier brésilien.

Le dernier rempart de LFC n’a pas eu beaucoup de travail. En revanche, son homologue d’en face, l’Espagnol Robert Sanchez, a été très sollicité. Après avoir vu une frappe de Sadio Mané passer de peu à côté dès la 9e minute, il a dû s’incliner sur une tête de Luis Diaz (19e). Non sans avoir, au passage, mis un gros coup de genou dans le torse du colombien. Le gardien des Seagulls était chanceux à ce moment-là de s’en sortir sans le moindre carton jaune.

Salah marque encore plus l’histoire

Liverpool a alors ouvert la marque, et aurait pu la doubler juste avant la pause. Mohamed Salah a pris de vitesse son défenseur sur le côté gauche avant de frapper dans un angle ferme (43e). Il a manqué son premier duel face à Sanchez, mais pas le second. A l’heure du jeu, et à la suite d’une main d’Yves Bissouma dans la surface, il a bénéficié d’un pénalty. Le Pharaon l’a transformé avec succès, signant sa 20e réalisation de la saison en championnat. C’est déjà la quatrième fois dans sa carrière qu’il réussit cet accomplissement. Seuls cinq autres joueurs avaient réalisé pareille performance par le passé en Premier League. Malheureusement, une blessure est ensuite venue gâcher ce bel après-midi de l’Égyptien.

Le score n’a ensuite plus évolué dans ce match et c’est surtout parce que Liverpool a levé le pied. Mesurant que le plus dur était fait, les visiteurs ont géré leurs efforts. Leur mission a été accomplie et ils vont maintenant attendre la sortie de leur concurrent pour le titre. City se déplace à Crystal Palace lundi.