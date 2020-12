Liverpool : Pour la première fois cette saison, le club n'a pas marqué en Premier League

Pas forcément très inspiré au moment de conclure ses actions dans la zone de vérité, Liverpool a concédé un match nul surprenant contre Newcastle, mercredi soir en Premier League (0-0) malgré les nombreuses occasions pour Mané, Salah et compagnie. C'est la première fois depuis l'entame de cet exercice 2020-2021 que les joueurs dirigés par Jürgen Klopp vivent une situation pareille en championnat. Battus par Manchester City lors de la 32ème journée de la saison passée (4-0), cela faisait 21 rencontres que les Reds n'étaient plus restés muets. Toutefois, Liverpool reste l'attaque la plus prolifique avec 37 buts marqués en 16 matchs de championnat, devant Manchester United (31 réalisations en 15 rencontres).

Frustré par le score, Klopp a aimé le contenu du match

Au micro de BBC Sport, le technicien des Reds a salué la prestation de ses joueurs, en dépit des carences dans la finition. "Pouvions-nous jouer un meilleur football ? Sans doute. Mais dans ce match, nous avons fait plus qu'assez pour le gagner. Je pense que nous avons eu quatre énormes occasions. Nous avons déjà battu Newcastle en nous procurant moins d'occasions. Ce soir (mercredi), nous n'y sommes pas parvenus, mais nous devons l'accepter. Je suis satisfait des choses que j'ai vues sur le terrain. Je suis bien sûr frustré du résultat mais pas de notre prestation", a jugé Klopp.

Leader de la Premier League avec 33 points, 3 de plus que Manchester United - qui compte un match en moins -, le champion en titre entamera son année 2021 par un déplacement sur la pelouse de Southampton, le 4 janvier.