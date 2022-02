Trois jours se sont écoulés depuis que l’Égypte a perdu en finale de la CAN face au Sénégal. Les Pharaons ont touché leur rêve du doigt avant de s’incliner et se contenter d’une médaille d’argent. Un dénouement qu’ils ont eu du mal à avaler et en particulier leur joueur vedette, Mohamed Salah. Ce dernier a été très affecté par cette contre-performance.

Klopp certain du réveil de Salah

Ce mercredi, Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a indiqué que Salah a toujours la tête à Yaoundé et qu’il lui faudra certainement du temps pour passer à autre chose. "Mo est déçu, ce qui est normal au vu de l’échec essuyé, a indiqué le coach allemand pour commencer. Perdre une finale est toujours très, très dur, mais perdre de la façon dont ils l'ont perdue était particulièrement douloureux et c'est ce qu'il a ressenti également. Oui, il est heureux d'être de retour parmi nous mais il est aussi déçu, énormément. Nous en avons évidemment parlé et nous verrons bien. Il va faire face à cela, bien sûr, et j'espère qu'aujourd'hui sera déjà meilleur, mais hier, tout le monde a pu voir qu'il avait toujours la finale en tête".



Liverpool tirera-t-il profit de cette situation, vu que Salah sera à présent revanchard ? Klopp a répondu par la négative. « Une plus grande détermination que celle que Mo avait déjà ? Je ne suis pas sûr que ce soit humain, a-t-il rétorqué. Mais il y a l'expérience de jouer un tournoi, de ne pas savoir où il va aller, puis de se qualifier de la manière la plus dure possible pour une finale et contre les favoris du tournoi en jouant un match comme celui qu’a fait l'Egypte. D’ailleurs, ça a été une finale absolument formidable, quand on pense à ce que les deux sélections ont fourni comme effort et à quel point elles se sont battues. Oui, tout cela aide sur le long terme mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espace pour plus de détermination dans l'esprit de Mo. Il est très déterminé ».