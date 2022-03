Liverpool - Klopp : "Je ne pense pas vraiment à City"

Liverpool ne lâchera rien. Alors que durant longtemps, on pensait la course au titre pliée en Angleterre, notamment début janvier, quand Manchester City comptait 12 point d'avance sur les Reds, la donne a évolué durant les derniers mois. Après son succès à Arsenal mercredi soir en match en retard de la 27ème journée de Premier League (0-2), Liverpool n'est plus qu'à 1 point des Citizens et la course au titre est totalement relancée à 8 rencontres du terme de la saison 2021-2022.

Klopp espère "un vrai combat" contre City

Manchester City pourrait possiblement regretter les 2 points perdus lundi soir sur la pelouse de Crystal Palace (0-0) mais Jürgen Klopp, lui, a surtout voulu savourer la 9ème victoire de suite de son équipe en Championnat d'Angleterre. "Je suis si heureux aujourd'hui (mercredi, ndlr), évidemment, car venir ici, à Arsenal, contre cette équipe, et gagner 2-0, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Je ne pense pas vraiment à City. C'est la vérité", a jugé le technicien allemand devant les médias.



"Je sais que la seule chance que nous avons est de gagner un nombre incroyable de matchs de football car notre adversaire gagne un nombre incroyable de matchs de football. Il n'y a aucune chance qu'on lâche. Je l'ai déjà dit, ces dernières années nous nous sommes poussés à des niveaux insensés. Nous ne nous battons pas contre City, nous jouons contre City, dans trois ou quatre semaines, je ne sais pas exactement, et alors nous leur donnerons, je l'espère, un vrai combat. En dehors de ça, nous sommes dans un bon moment, nous sommes en forme, c'est clair, mais nous savons que la seule façon d'y arriver est d'aller chercher au plus profond de nous", a-t-il conclu. Le 10 avril prochain, les deux équipes s'affronteront à l'Etihad Stadium. Lors du match aller, le 3 octobre à Anfield, elles avaient offert un match nul spectaculaire (2-2).

Précédent Klopp heureux de la victoire à Arsenal et ne pense Lire Suivant