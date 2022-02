Gonflée et tordue. Voilà l'état d'une des chevilles de Diogo Jota décrite par Jürgen Klopp. Le manager de Liverpool a été interrogé mercredi soir sur le sujet, après la victoire de son équipe sur le terrain de l'Inter Milan à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (0-2).



"Il y a quelque chose autour du ligament, nous ne savons pas exactement. La cheville était enflée, c'était tordu. Ce n'est évidemment pas bon signe", a déclaré l'entraîneur allemand des Reds sur BT Sport et cité, entre autres, par The Liverpool Echo.

Des stats efficaces

L'attaquant portugais s'est blessé en première période et n'est pas revenu pour la seconde. Roberto Firmino, qui lui a succédé, a inscrit le premier but de la rencontre, sur un coup de tête (75eme). Mohamed Salah a doublé la mise à la 83eme minute (0-2).



Diogo Jota a inscrit 17 buts cette saison pour 32 matches, toutes compétitions confondues.