Jürgen Klopp est encore très détendu. Alors que Liverpool dispute la finale de la Ligue des champions samedi contre Liverpool, l'entraîneur allemand a évoqué la rivalité avec Manchester Coty cette saison en championnat et le propos de Guardiola qui avait déclaré préférer gagner la Premier League que la Ligue de champions.

"Guardiola a dit qu'il préférait la Premier League parce que cela fait plusieurs années qu'il ne joue pas la finale (il rigole). C'est le meilleur entraîneur du monde et il mérite tous les éloges qu'il reçoit. Je dis que la Ligue des champions est plus importante parce que je peux encore la gagner alors que j'ai déjà perdu la Premier League", a plaisanté Klopp en conférence de presse.

