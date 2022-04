Liverpool : Klopp a prolongé grâce à sa femme

L'entraîneur allemand Jürgen Klopp avait laissé entendre plus tôt cette année qu'il pourrait faire une pause dans le football, mais Liverpool a convenu de nouveaux contrats avec lui et son équipe d'entraîneurs. "Je vais rester deux ans de plus, et pas seulement moi. Tous mes entraîneurs le feront aussi, ce qui est le plus important en fait", a déclaré Klopp dans une vidéo partagée sur le compte Twitter de Liverpool. "Pourquoi ? Parce qu'Ulla veut rester et, en tant que bon mari, que faites-vous quand votre femme veut rester ? Vous restez."

Un quadruplé espéré pour Liverpool

Le timing de la prolongation de contrat intervient au moment où Liverpool court après un quadruplé sans précédent. Liverpool a déjà remporté la Carabao Cup et affrontera Chelsea en finale de la FA Cup, tandis que les Reds ont également une avance de 2-0 après leur demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Villarreal et ne sont qu'à un point de Manchester City au classement de la Premier League. Klopp dit que sa femme Ulla aime Liverpool et qu'elle ne veut pas déménager de sitôt. "Le contrat le plus important que j'ai signé dans ma vie a été celui avec Ulla, a déclaré Klopp. C'est là que tout a recommencé. Nous étions assis à table dans la cuisine et Ulla a dit : "Je ne nous vois pas partir en 2024." Et moi, j'ai dit : 'Quoi ?!'"