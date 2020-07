Liverpool : Jordan Henderson ne rejouera plus de la saison

Hendo est en fait vraiment la meilleure des mauvaises nouvelles. Il s'agit d'une blessure au genou, mais aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Il ne jouera plus dans la dernière étape de cette saison, mais je suis assez certain qu'il commencera avec nous la nouvelle saison. Nous étions tous inquiet", a commenté le technicien allemand.



🏆🔴 @JHenderson will lift the @premierleague trophy for us as planned, Jürgen Klopp has confirmed...

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 10, 2020

Klopp soulagé pour son capitaine

Klopp pense déjà au futur, qu'il voit avec son capitaine. "Hier, lorsque nous avons appris la nouvelle, ce fut un grand soulagement pour nous tous. Ce n'est pas cool, évidemment, mais c'est le mieux qu'on puisse obtenir. Hendo sera de retour; il guérit rapidement et il reviendra bientôt", a jugé le coach. Déjà champion, Liverpool est lancé dans une course pour biser certains records, alors qu'il ne reste que quatre matches à jouer dans le championnat d'Angleterre. Henderson a su se montrer actif avec l'équipe ; le milieu anglais a disputé 30 matchs en Premier League pour quatre buts inscrits et cinq passes décisives.

Indispensable dans le onze formé par Jürgen Klopp, Jordan Henderson a été touché au genou lors de la rencontre face à Brighton, remportée par son équipe (3-1). Il ne rejouera plus de la saison, comme l'a affirmé son coach, ce vendredi en conférence de presse. "