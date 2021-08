Les premiers mots de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Manchester United a officialisé ce mardi le retour de Cristiano Ronaldo, douze ans après son départ d'Old Trafford pour aller s'engager au Real Madrid. Très content de retrouver les Red Devils, l’attaquant portugais se dit impatient de débuter sa deuxième épopée en tant que joueur mancunien.

"Une place spéciale dans mon cœur"

"Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, s'est ainsi enthousiasmé le Portugais sur le site officiel de MU. J’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi. J’ai hâte de jouer à Old Trafford, devant un stade plein, et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux. J’espère que nous allons vivre une saison réussie."

Ole Gunnar Solskjaer aussi est aux anges : "On manque de mots pour décrire Cristiano. Ce n’est pas seulement un joueur merveilleux, c’est aussi un grand homme. Pour avoir l’envie et la capacité de jouer au plus haut niveau durant une si longue période, il faut être quelqu’un de très spécial. Je ne doute pas qu’il continuera à nous impressionner. Son expérience sera vitale pour les jeunes de l’équipe. Le retour de Ronaldo démontre l’attrait unique de ce club, je suis ravi qu’il rentre à la maison, là où tout a commencé".