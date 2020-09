Les ambitions de van de Beek pour Manchester United

Arrivé à Manchester United en provenance de l'Ajax Amsterdam pour un montant de 39 millions d'euros cet été, Donny van de Beek espère parvenir à s'imposer sous le maillot des Red Devils. Il pourrait en effet faire ses débuts avec sa nouvelle équipe samedi, contre Crystal Palace en Premier League (18h30).

💬 "This is a big opportunity for me."

🇳🇱 @Donny_Beek6 is buzzing to get started at Old Trafford, ahead of our #PL return on Saturday 👇#MUFC #InsideUnited

— Manchester United (@ManUtd) September 16, 2020