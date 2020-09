Leeds, quelle recette pour le maintien ?

Aussi difficile fut-elle, la montée en Premier League n'est pas l'objectif final de Leeds. S'y maintenir sera primordial pour ne pas gâcher les nombreux efforts réalisés depuis plusieurs années. La révolution orchestrée par Marcelo Bielsa à son arrivée en 2018 doit se poursuivre. En construisant sur les fondations du jeu proposé en Championship, les coéquipiers de Patrick Bamford peuvent espérer poursuivre leur progression au niveau supérieur. Promu à l'issue d'une saison particulièrement difficile, Leeds semble avoir le caractère pour se maintenir. Et la philosophie pour gagner assez de points pour éviter une des trois dernières places du classement. Ca sera l'objectif. Avec son jeu atypique, le groupe de Marcelo Bielsa pourra étonner. A condition de garder sa confiance et son allant, qu'importe la situation.

Leeds a la philosophie pour surprendre



Le promu aura des difficultés, c'est une certitude, mais il pourra aussi gagner des points inattendus, à l'extérieur ou face à des grosses écuries grâce à sa tactique résolument offensive. Dans une interview à la chaîne de son club, Luke Ayling a plus parlé de l'état d'esprit que des résultats, comme une preuve que la clé d'une saison réussie se trouve dans la philosophie de Marcelo Bielsa. « Il y aura beaucoup de matchs compliqués, on en gagnera peut-être pas autant qu'on en a l'habitude mais on va donner le meilleur de nous-même. On n'a pas parlé de nos objectifs entre nous, on veut juste jouer notre jeu, travailler et dur et essayer d'obtenir des résultats. » Mais à ce niveau-là, la seule mentalité ne suffit pas à gagner des matchs. Il faudra aussi prouver ses qualités sur le terrain.

Un transfert record pour officialiser son entrée dans une nouvelle dimension



La tactique ne sera pas le seul moyen de s'établir sur la durée en Premier League. Il faut aussi les joueurs pour y arriver. Les éléments qui ont participé à la montée vont devoir se mettre au diapason. Les chocs face à Liverpool, Manchester City ou Chelsea seront autrement plus difficiles que les duels contre Barnsley, Middlesbrough ou Derby County. Ils le savent mais ils n'en ont peut-être pas encore conscience, peu d'entre-eux ont déjà évolué à ce niveau. Pour apporter de la qualité et de l'expérience à son effectif, Leeds s'active depuis plusieurs jours sur le marché des transferts. L'été du champion de Championship a pris une nouvelle tournure avec les arrivées de deux internationaux, l'Allemand Robin Koch et l'Espagnol Rodrigo. Ce dernier, acheté 30 millions d'euros à Valence, est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club. La preuve que Leeds rentre dans une nouvelle dimension. D'autres joueurs devraient prochainement arrivés. Se maintenir en Premier League est peut-être plus dur qu'y arriver mais pour remplir cet objectif, tous les efforts sont actuellement réalisés.

Championship : Le but qui rapproche Leeds de l'élite !