Leeds : Marcelo Bielsa, des idées à toute épreuve

Marcelo Bielsa est un faiseur de miracles ! Après avoir été l'homme qui a enfin fait revenir Leeds en Premier League, l'Argentin est parvenu à mener les Whites jusqu'au maintien dans l'élite du football anglais. En y arrivant aussi facilement que spectaculairement, il a fait taire ses détracteurs. Son football offensif à base de possession a été suffisamment efficace pour permettre à son effectif sans star internationale de s'installer dans la première moitié du classement du championnat le plus puissant du monde. Malgré les exigences de cette première expérience en Premier League, El Loco ne s'est jamais renié, pour le plus grand plaisir de ses supporters et de sa direction.

Leeds a gagné en efficacité défensive sans se renier offensivement En se concentrant sur son jeu et pas celui de ses puissants adversaires, Leeds n'a jamais été menacé par la relégation. La transition entre le Championship et la Premier League a été facilement digérée et tout au long de la saison, les coéquipiers d'Ilan Meslier ont progressé. A l'image du gardien français, les Peacocks ont su hausser le ton en défense pour capitaliser sur les exploits offensifs de Patrick Bamford & co. Depuis le début de la phase retour, Leeds a encaissé trois buts ou plus dans un même match une seule fois. Lors de la phase aller, c'était arrivé à sept reprises. Cette solidité défensive n'est pas pour autant une insulte aux préceptes de Marcelo Bielsa. Avec 57 buts inscrits, le promu a la sixième meilleure attaque de Premier League et accompagne le top 6 dans le haut du classement de la plupart des statistiques offensives. L'ancien entraîneur de l'OM et de Lille a su tirer le maximum du potentiel de chacun de ses joueurs pour rivaliser avec les meilleurs.

Pour une fois, Marcelo Bielsa n'a pas fait craquer ses joueurs physiquement A Elland Road, Leeds a préservé son invincibilité face au Big Six et reste notamment sur une victoire face à Tottenham (3-1). Ce succès s'est inscrit dans l'excellente série en cours des hommes de Marcelo Bielsa. Ils n'ont perdu qu'une fois lors des neuf dernières journées. Et c'est une révolution pour une équipe entraînée par le natif de Rosario. Malgré la charge de travail imposée par l'entraîneur, les joueurs n'ont pas craqué physiquement dans la dernière ligne droite. Une bonne nouvelle qui pourrait en appeler une autre. La direction de Leeds souhaite prolonger son entraîneur pour les deux prochaines saisons. L'occasion pour lui de continuer à faire des miracles de l'autre côté de la Manche...