Depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe de Leeds, Marcelo Bielsa est en pleine réussite. Et les supporters des Peacocks n'ont d'yeux que pour lui. D'abord parce que l'entraîneur argentin a su faire remonter leur club en Premier League pour la première fois depuis 2004, en fin de saison dernière. Ensuite, pour avoir su le maintenir dans l'élite cette année. Mais de son côté, l'ancien tacticien de l'Olympique de Marseille a un gros regret.



Et il l'a avoué ce vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement des siens du côté de Brighton (34e journée de Premier League). "Mon plus gros regret depuis que je suis à Leeds, est de ne pas parvenir à m'exprimer en anglais. Je me sens fragilisé par le fait de ne pas pouvoir transmettre mon message directement à mes joueurs." Comme à Marseille ou à Lille, Marcelo Bielsa est constamment flanqué d'un traducteur pour traduire ses propos.



Faute avouée... Entièrement pardonnée



Et il a tenu à faire amende honorable : "Je m'excuse auprès de tous ceux qui sont obligés de m'écouter parler en espagnol." Nul doute que dans les rangs des Peacocks, Marcelo Bielsa était déjà absous de sa faute et qu'il pourra tranquillement continuer à distiller ses conseils dans sa langue maternelle.