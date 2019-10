League Cup: Liverpool défiera Aston Villa en quarts

Le tirage au sort des quarts de finale de la Carabao Cup (l'autre nom de la coupe de la ligue anglaise) a été effectué ce jeudi et les quatre affiches sont désormais connues.

Quatre clubs de Premier League s'affronteront, avec en tête de gondole, l'opposition entre Aston Villa et Liverpool. Everton accueillera quant à lui les Foxes de Leicester.

Enfin, les deux clubs de Manchester s'en sortent (a priori) beaucoup mieux, puisque United recevra Colchester (League Two), tandis que City se déplacera sur la pelouse d'Oxford UFC (League One).

Les rencontres se dérouleront les 17 et 18 décembre prochains.

CONFIRMED QUARTER-FINAL DRAW!



Here are the confirmed ties for the Quarter-Final draw, current holders @ManCity travel to @SkyBetLeagueOne @OUFCOfficial, and @SkyBetLeagueTwo @ColU_Official travel to Old Trafford to take on @ManUtd. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/4yioU7PtBN