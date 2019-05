Le triplé historique de City !

Après une saison de tous les records en Premier League en 2017-2018, Manchester City a encore fait plus fort en 2018-2019. En plus du Community Shield soulevé en août dernier, la formation de Pep Guardiola a réalisé un triplé Premier League-League Cup-FA Cup que personne n’avait encore réalisé dans l’histoire du football anglais. Une semaine après avoir résisté à Liverpool en championnat, les Citizens ont facilement dominé Watford en finale de la Cup (6-0), samedi à Wembley.

City a pourtant exercé une domination stérile en début de match. Les centres de Riyad Mahrez depuis la droite n’ont pas donné grand-chose et les Hornets ont même raté une occasion énorme, Roberto Pereyra butant sur Ederson (11e). Un duel aérien gagné par Raheem Sterling a finalement permis à David Silva d’ouvrir le score (26e). Un quart d’heure plus tard, Gabriel Jesus, préféré à Sergio Agüero, reprenait une superbe ouverture de Bernardo Silva, mais Raheem Sterling poussait le ballon au fond des filets (39e).

Gabriel Jesus se rattrapait en seconde période. En contre-attaque, l’avant-centre brésilien offrait le 3e but à Kevin De Bruyne (61e) avant de lui-même trouver le chemin des filets, sur un service du milieu belge (68e). Raheem Sterling, lui, inscrivait deux autres buts en fin de match (81e et 87e). Contrairement à la finale de la League Cup contre Chelsea, remportée aux tirs au but, les Skyblues n’ont donc pas souffert lors de cette nouvelle rencontre à Wembley, une enceinte qu'ils retrouveront dans deux mois et demi, pour un Community Shield face... aux Reds !