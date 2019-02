La défaite de trop pour Lloris et Tottenham

Tottenham a su rester dans la course au titre malgré la blessure d'Harry Kane. Mais le retour de l'attaquant anglais a coïncidé avec deux défaites, à Burnley (2-1) samedi dernier puis à Chelsea (2-0) mercredi soir, et il ne fait plus aucun doute désormais que le prochain champion d'Angleterre s'appellera Liverpool ou Manchester City.

Si toute l'attention était portée vers la cage adversaire, où Maurizio Sarri avait choisi d'installer Willy Caballero à la place du rebelle Kepa Arrizabalaga, Hugo Lloris porte une part de responsabilité dans le revers de son équipe. "Nous avons concédé deux buts évitables", a admis le gardien français, qui a vu la frappe de Pedro passer entre ses jambes (pour le seul tir cadré du match) avant d'encaisser un CSC rocambolesque. Si Kieran Trippier n'était clairement pas obligé de faire une passe en retrait dans le but vide, Lloris aurait sans doute dû ne pas venir à sa rencontre, ce qui aurait offert à son partenaire une meilleur solution de passe.

Voilà en tout cas un épisode de plus dans la saison post-Coupe du monde du gardien des Bleus, qui a connu des hauts et de bas avec en point d'orgue son arrestation en état d'ébriété au volant, ou quelques boulettes commises sur le terrain, comme face au PSV en Ligue des champions. Pour Lloris, comme pour Tottenham, le rebond apparaît obligatoire ce week-end dans le "North London Derby" contre Arsenal, le plus important de la saison, car les Spurs doivent maintenant assurer leur place dans le "Big Four" anglais d'ici la fin du championnat.

