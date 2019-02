Tottenham: Pochettino abdique

Deux de chute pour Tottenham. Surpris à Burnley (2-1) le week-end dernier, les Spurs ont en effet enchaîné ce mercredi avec une défaite 2-0 à Chelsea. Un revers qui ruine les dernières chances des Londoniens dans la course au titre à en croire Mauricio Pochettino.

"Après Burnley, j’avais dit que ce serait difficile, et ce soir c’est devenu impossible de lutter contre Manchester City et Liverpool. Eux seuls peuvent gagner le championnat. Nous devons nous battre pour gagner des matches et être justes", a ainsi assuré l’entraîneur des Spurs au micro de la télévision anglaise.

Troisième avec 60 points, Tottenham compte désormais neuf et huit points de retard sur Liverpool et Manchester City.