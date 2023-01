La décla pleine d'humour de Jürgen Klopp sur Arsène Wenger et sa 1000e

S'il est un personnage qui a de l'humour, dans le microcosme de la Premier League, c'est bien Jürgen Klopp. Même s'il se montre parfois agacé en conférence de presse, encore plus cette saison (Liverpool est 8e du championnat), le coach allemand a commenté le résultat de son 1000e match anglais, un match nul contre Chelsea (0-0)... Renvoyant avec ironie à la propre millième d'Arsène Wenger contre les Blues, un 6-0 encaissé le 22 mars 2014 !

Arsène Wenger avait encaissé un 6-0 pour son 1000e match de Premier League

"D'abord et avant tout, avant le match, j'ai reçu beaucoup de messages et tous n'étaient pas gentils, a attaqué l'ancien entraîneur de Dortmund. Je pense qu'Arsène Wenger a perdu son 1.000e match 6-0 contre Chelsea, donc je suis vraiment heureux que cela ne se soit pas produit.​ Nous avons eu des moments où nous avons plutôt bien joué. Pour moi c'est clair, il faut être prêt à faire des petits pas et c'était un petit pas. Je m'attends à des progrès et, depuis le dernier match de championnat, il y a eu des progrès. C'est important".