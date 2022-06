Une femme de l'État du Nevada a perdu sa tentative de forcer la star internationale du football Cristiano Ronaldo à payer des millions de dollars de plus que les 375 000 dollars qu'elle a déjà reçus, après avoir affirmé qu'il l'avait violée à Las Vegas en 2009. La juge Jennifer Dorsey, du district de Las Vegas, a renvoyé l'affaire devant le tribunal vendredi pour punir l'avocat de la femme, Leslie Mark Stovall, pour sa "mauvaise foi" et l'utilisation de documents volés et divulgués détaillant les discussions entre Ronaldo et ses avocats. Dorsey a déclaré que cela a entaché l'affaire au-delà de toute rédemption.

Mayorga peut encore faire appel

Dans son ordonnance de 42 pages, Mme Dorsey a déclaré que le rejet pur et simple d'une affaire sans possibilité de la redéposer est une sanction sévère, mais que Ronaldo avait été lésé par la conduite de Stovall. "J'estime que l'obtention et l'utilisation continue de ces documents étaient de mauvaise foi, et que la simple disqualification de Stovall ne remédiera pas au préjudice subi par Ronaldo, car les documents détournés et leur contenu confidentiel ont été tissés dans le tissu même des revendications de (la plaignante Kathryn) Mayorga", indique la décision. "Des sanctions sévères sont méritées." Le camp Mayorga peut encore faire appel de la décision auprès de la 9eme cour d'appel de circuit des États-Unis à San Francisco.