“Je n’étais plus heureux là-bas”, Romelu Lukaku explique son départ de Chelsea

Prêté à l’Inter Milan lors du dernier mercato estival après un exercice précédent raté avec Chelsea, Romelu Lukaku a retrouvé quelques couleurs au sein des Nerazzurri. Auteur de 13 buts en 34 rencontres toutes compétitions confondues, le buteur belge est toutefois bien en-deçà de sa saison 2020-2021 avec ce même Inter (24 buts). À l’occasion d’un entretien accordé à Prime Video Italia, le joueur âgé de 30 ans a expliqué les raisons qui l'ont poussés à faire son retour en Italie.

"Il me manquait quelque chose et donc je suis parti"

"Je n’étais plus heureux là-bas. Je voulais quelque chose de nouveau, il me manquait quelque chose et donc je suis parti. J’avais l’esprit ailleurs. Je sentais que je ne pouvais pas évoluer moi-même. J’avais donné tout et c’est pourquoi j’ai quitté la Premier League et l’Angleterre : parce que je n’étais plus heureux. Puis je me suis dit : 'où vais-je maintenant ? En Italie !' Ma famille va bien ici", a-t-il indiqué. Malheureusement pour lui, le Diable Rouge devrait revenir à Londres cet été à l’issue de son prêt.