Guerre en Ukraine : La Premier League va afficher son soutien

"Un moment de réflexion et de solidarité avant le coup d'envoi de chaque match"

Nous appelons à la paix et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés. Une manifestation de solidarité envers l'Ukraine sera visible lors de tous les matchs de Premier League du samedi 5 au lundi 7 mars. Cela fait suite aux nombreuses façons dont les clubs ont déjà manifesté leur soutien. Les 20 capitaines de club porteront des brassards spéciaux aux couleurs ukrainiennes et les supporters sont encouragés à rejoindre les joueurs, les managers, les officiels de match et le personnel des clubs dans un moment de réflexion et de solidarité avant le coup d'envoi de chaque match. Les grands écrans des stades afficheront 'Le football se tient ensemble' sur fond de couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien. Ces mots seront également affichés sur les panneaux périmétriques LED pendant les matchs", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel. Par ailleurs, les logos et les profils de la Premier League seront représentés avec les couleurs du drapeau ukrainien, comme cela est déjà le cas sur le compte Twitter de l'instance. Il en sera de même lors des retransmissions de matchs.

Notre capitaine a décidé de lui donner le brassard, pour montrer à quel point la situation est importante", a-t-il déclaré à ITV Sport avant le match. "Nous sommes tous au club derrière ce geste et derrière mon capitaine, qui représente son pays

n'est pas une période facile pour Alex. Jouer au football est la meilleure chose pour lui", a conclu Guardiola.

La Premier League va soutenir l'Ukraine. Ce mercredi, l'instance a publié un communiqué officiel afin de dévoiler les actions qui seront menées par les 20 clubs de l’élite du football anglais durant les matchs de la 28ème journée du Championnat d'Angleterre. Une journée qui débutera par l'opposition entre Leicester et Leeds, le samedi 5 mars, et s’achèvera le lundi 7 mars par le match Tottenham-Everton.Mardi soir, l'Ukrainien Oleksandr Zinchenko a participé au 8ème de finale de FA Cup remporté par Manchester City face à Peterborough (0-2) en tant que capitaine. Son entraîneur, Pep Guardiola, a expliqué ce geste, qui a été un choix de l'habituel capitaine des Citizens, Fernandinho. "