Guerre en Ukraine : Chelsea demande au gouvernement d'autoriser la vente de billets

Chelsea tente de "résoudre" le problème "le plus rapidement possible"

Important ticketing update for upcoming Chelsea matches. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 14, 2022

Pour Chelsea, la période est compliquée. Pas tant sur le plan sportif vu la série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues des joueurs de Thomas Tuchel, mais plutôt sur le plan économique. En manque de liquidités, les Blues ont demandé au gouvernement britannique d'autoriser la vente de billets malgré le gel de ses actifs, une conséquence des sanctions à l'encontre de Roman Abramovich, le propriétaire russe du club., peut-on lire sur le site officiel de Chelsea.En réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, Chelsea ne peut plus vendre de billets auprès de ses supporters non abonnés, ni aux supporters adverses qui se déplacent à Stamford Bridge, ni aux supporters des Blues qui désirent observer leur équipe lors des matchs à l'extérieur.Placé sous une licence spéciale par le gouvernement, Chelsea ne peut générer de nouveaux revenus. Jeudi, l'actuel troisième de Premier League avait communiqué suite aux sanctions contre Roman Abramovich, témoignant notamment son intention "d'engager des discussions avec le gouvernement britannique concernant la portée de la licence.. En attendant d'en savoir plus, les champions d'Europe en titre auront l'opportunité de valider un billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mercredi face à Lille (succès 2-0 à l'aller).