Greenwood accusé de violences et d’agression sexuelle

L'affaire fait énormément de bruit ce dimanche de l'autre côté de la Manche. Attaquant prometteur de Manchester United, Mason Greenwood aurait violemment agressé sa compagne (ou son ex, selon certains médias anglais), Harriet Robson. Celle-ci aurait notamment refusé d'avoir un rapport sexuel et le footballeur l'y aurait forcée, avec violence et blessures physiques à la clef.

Les photos sont dures. La bouche ensanglantée et les hématomes sur le corps de Harriet Robson montrent la violence de ce qu'a subi la jeune femme. C'est elle qui a posté les clichés - non-datés - (qui ont depuis disparus) sur son compte Instagram. Une légende apparaissait : "À ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood vient de me faire." Un audio glaçant également publié par Harriet Robson (lui aussi retiré) permet d'entendre une conversation entre les deux protagonistes, avec la voix supposée du Mancunien qui semble forcer la jeune femme à avoir un rapport.

Le club réagit

Manchester United a rapidement pris la parole sur le sujet en indiquant que le club était "au courant des images et des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux" et qu'il ne ferait "aucun commentaire tant que les faits n'auront pas été établis. Manchester United ne tolère aucune forme de violence". Si ces fameux faits venaient à l'être, la carrière de Mason Greenwood pourrait sérieusement être impactée.