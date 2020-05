« Ferguson nous a appris à être des robots »

L'ancien défenseur de Manchester United, Patrice Evra, a reconnu qu'il ne célébrait plus les titres de champion d'Angleterre avec le même enthousiasme en raison de la mentalité inculquée par Sir Alex Ferguson auprès des joueurs. Le Français a remporté cinq titres au cours de ses huit années passées à Old Trafford et se souvient d'avoir fait la fête "comme un enfant" chez Mikael Silvestre lorsqu'il a remporté son premier titre en Premier League en 2006-07.

Deschamps et Ferguson, des modèles pour Evra

Cependant, par la suite, son comportement était moins festif, et il a expliqué pourquoi. « Vous célébrez à cause des caméras et tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Ferguson nous a tous appris à être comme des robots. Je ne pense pas que j'étais un être humain en jouant pour Manchester United. Quand nous gagnions des matchs, quand je faisais quelque chose de bien, je n'étais pas content. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Je dis toujours que Deschamps m'a appris que gagner est important, mais Ferguson m'a appris que gagner est normal » , a assuré Evra au micro du Podcast officiel de Manchester United.