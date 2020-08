FC Barcelone : Gabriel Jesus ciblé pour remplacer Suarez

Gabriel Jesus ne serait pas indifférent à l'intérêt du Barça



Je pense que Gabriel était l'homme de ces deux matchs. Il a marqué à Madrid, il a provoqué le penalty, a fait une passe et a marqué. Il a été si décisif pour nous. Il a aidé l'équipe pour la façon dont nous nous sommes battus et avons souffert dans les mauvais moments", avait indiqué son entraîneur.

La fin de l'aventure a sonné pour Luis Suarez au FC Barcelone. Après six ans de bons et loyaux services, le buteur uruguayen est en fin de cycle, alors qu'il est désormais âgé de 33 ans. Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du club, ne s'est pas privé de lui signifier qu'il ne comptait plus sur lui pour le prochain exercice, lors d'une conversation par téléphone très brève. Le joueur a encore un contrat d'un an en vigueur mais l'avenir se dessine sans sa présence du côté du Camp Nou. Ainsi, pour le remplacer, plusieurs noms sont évoqués, comme ceux de Lautaro Martinez (Inter Milan) ou encore Memphis Depay (OL).Globoesporte, média de référence au Brésil, ainsi que AS, avancent le nom de Gabriel Jesus pour l'après-Luis Suarez. L'attaquant de Manchester City, âgé de 23 ans, a été assez performant sous le maillot de l'équipe dirigée par Pep Guardiola, surtout en l'absence de Sergio Agüero. Selon AS, le joueur ne serait pas indifférent à l'intérêt du Barça et les deux clubs seraient déjà entrés en contact.Auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres de Premier League, Jesus avait reçu les éloges de Guardiola après la confrontation face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions. "En outre, vu le feuilleton autour de Lionel Messi et son envie de départ du Barça confirmée, le cas de Gabriel Jesus pourrait possiblement être réglé autour d'un échange. L'affaire sera à suivre de très prés.