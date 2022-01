Chelsea a fait une offre pour le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong, selon le Daily Mail et Mundo Deportivo. Le club de Premier League a fait une offre de 40 millions d'euros pour le Néerlandais. De Jong a rejoint Barcelone à l'été 2019 en provenance de l'Ajax, mais n'a pas réussi à produire le genre de performances qui lui a valu ce transfert. Et vec l'émergence de Pedri, Gavi et Nico Gonzalez, il semble qu'il soit excédentaire au Camp Nou.

Vendre De Jong pour régler les soucis du Barça

Il est aussi probablement l'actif le plus vendable que le FC Barcelone a dans son effectif, une perspective bienvenue étant donné l'ampleur des problèmes financiers du club. Mais le même rapport indique que Barcelone ne vendra pas le joueur de 24 ans pour moins de 60 millions d'euros. Le Bayern Munich a également été crédité d'un intérêt, bien que d'un point de vue footballistique, il semble que Xavi croit toujours en ce milieu de terrain et pense qu'il peut l'aider à briller dans le bon système. Mais la question est de savoir si les préoccupations financières l'emportent sur les préoccupations footballistiques.