Evra critique la direction de Manchester United

Patrice Evra en a gros sur le cœur. L'ancien élément de Manchester United (2006-2014) a critiqué la gestion récente du club anglais. "Triste, fatigué, blessé" , Patrice Evra s'est laissé aller à quelques confidences sur la direction de Manchester United, dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures du matin.

"Quand on veut un joueur et qu'il coûte, disons, 20 millions de livres, on finit par essayer de l'acheter pour 100 millions de livres. Maintenant, ces joueurs ne veulent même plus de notre argent", a commenté l'ancien joueur des Red Devils.

My only joy from my club right now. Go on my Instagram or facebook for the full video. pic.twitter.com/rdICmPKhbv

— Patrice Evra (@Evra) September 21, 2020